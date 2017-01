Linke trifft sich

Langenhagen. Die Linke Langenhagen kommt zu ihrem ersten Treffen im neuen Jahr am Mittwoch, 25. Januar, um 19.30 Uhr im Mythos an der Hindenburgstraße 96 in Langenhagen zusammen. Die Linke Ratsfrau Felicitas Weck wird dort über die ersten Erfahrungen im neuen Langenhagener Rat berichten. Rieselfelder und die Schulsituation sind weitere Themen. Interessierte sind herzlich willkommen.