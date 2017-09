BachChor Leverkusen am 30. September in der Elisabethkirche

Langenhagen. Am Sonnabend, 30. September, ist der BachChor Leverkusen in der Elisabethkirche zu Gast. Im Rahmen einer Geistlichen Abendmusik präsentiert der ausgezeichnete Chor Werke von Schütz, Vulpius und Franck. Mit Werken von Duruflé, Lahusen und Miskinis spannt er den musikalischen Bogen bis in unsere heutige Zeit. Außerdem sind Orgelwerke von J. S. Bach sowie Chor- und Orgelimprovisationen zu hören. Die Leitung hat Michael Porr. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Der BachChor Leverkusen wurde 1888 als "Opladener Kantorei" gegründet und hat sich in den letzten Jahren zu einem die Gemeinde und Konfessionen übergreifenden Chor entwickelt. Er versteht sich als eine Gemeinschaft von Sängerinnen und Sängern, die ihre Freude am Gesang leben. Seine Mitglieder sind offen für alle, die mit ihnen diese Lust und Leidenschaft am Singen teilen. Das Repertoire umfasst große Oratorien (unter anderem Weihnachtsoratorium, Johannespassion, Matthäuspassion, Messias, Elias, Mozart-Requiem, Paulus) sowie a-cappella-Literatur aller Jahrhunderte, die im kirchlichen und öffentlichen Raum präsentiert werden. Sein Zuhause ist die Bielertkirche. Der Chor gestaltet Gottesdienste mit und sieht dies als Beitrag zum Gemeindeleben.