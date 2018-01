Luxus pur

Langenhagen. Kostbare Pflanzendüfte wecken Erinnerungen, schenken uns Freude und Wohlbefinden. Ein individueller Duft ist so einzigartig wie wir selbst und verbindet sich auf wunderbare Weise mit unserem eigenen Hautgeruch. Ein Seminar an der VHS Langenhagen am Freitag, 26. Januar, von 17.45 bis 21.45 Uhr im Bildungszentrum Eichenpark führt in die Regeln der Parfümherstellung ein; anschließend können sich die Teilnehmerinnen aus der Fülle kostbarer Naturdüfte ein ganz persönliches Lieblingsparfüm mischen. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen unter der Telefonnummer (0511) 7307-97 04.