Mädchentag

Godshorn. Am Mittwoch, 28. September, von 18 bis 20 Uhr sind alle Mädchen ab zwölf Jahren in den Jugendtreff Godshorn (Hauptstr. 3a, 30855 Langenhagen, OT Godshorn) eingeladen. Der Jugendtreff ist heute nur für Mädchen geöffnet. Neben Playstation4, Billard, Kicker und vielen Gesellschaftsspielen, könnt ihr euch auch an der Nähmaschine ausprobieren. Versucht euch an Handyhüllen, Schlamper oder bringt eigene Ideen mit! Ab nun, immer am letzten Mittwoch im Monat ist der Mit-Mach-Treff im Jugendtreff Godshorn nur für Mädchen! Ohne Anmeldung und kostenfrei!