Magnetismus und Kunst

Spannendes Ferienprogramm beim Quartierstreff

Langenhagen (ok). Wer im Grundschulalter ist und etwas Spannendes erleben möchte, ist beim Quartierstreff in Wiesenau genau richtig aufgehoben. Um Magnetismus geht es am Sonntag, 17. September, im Freizeitheim Vahrenwald bei derm Ausstellung "Achtung anziehend – geheimnisvolle Kräfte". Start am Quartierstreff ist um 13.30 Uhr, zurück geht es gegen 16 Uhr. Spielen, malen, basteln, toben und lesen steht zum Beispiel bei der Ferienbetreuung vom 4. bis 6. Oktober auf dem Programm. Die Betreuung läuft jeweils von 8.30 bis 13.30 Uhr an den drei Tagen. Ein Kinderkunsttag mit einem Ausflug ins Sprengel-Museum ist am Mittwoch, 11. Oktober, angesagt. Treffpunkt am Quartierstreff ist um 9.45 Uhr, Start um 10 Uhr, zurück geht es um 16 Uhr. Mehr Infos bei Claudia Koch unter (0511) 86 04-216 oder auch unter koch@ksg-hannover.de.