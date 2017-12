Mammutsitzung

Langenhagen (ok). Mammutsitzung Nummer zwei: In der letzten Ratssitzung vor der Weihnachtspause geht es im Wesentlichen um Fragen des städtischen Haushaltes, der verabschiedet werden soll. Sie beginnt am Montag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr im Ratssaal. Weitere der 30 Tagesordnungspunkte drehen sich zum Beispiel um die Kitas und die städtische Entwicklungsgesellschaft. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.