Mannschaft des Jahres

Langenhagen (ok). Das ist neu in diesem Jahr. Die "Mannschaft des Jahres" für die Sportlerehrung am 29. März wird in einem Voting über die Internetseite der Stadt Langenhagen (www.langenhagen.de) ermittelt. Zur Wahl stehen vier erfolgreiche Teams, die der Sporting Langenhagen im Vorfeld ermittelt hat. Und zwar sind mit von der Partie: die Torball-Damen von der BSG Langenhagen, die Fußball-Juniorinnen vom DJK Sparta Langenhagen, die Jungsenioren der Altersklasse 35 im Golfclub Langenhagen und die Vorderlader-Pistolen-/Revolvermannschaft des Schützenvereins Langenhagen. Die Mannschaften haben sich durch ihre sportlichen Leistungen auf Landes- oder sogar auf Bundesebene qualifiziert. Die Abstimmung läuft noch bis zum 26. März; der Sieger wird bei der Ehrung am 29. März bekannt gegeben.