Marco Brunotte informiert

Der Landtagsabgeordnete, Marco Brunotte, informiert am Sonnabend 14. Oktober, in der Zeit von 7.30 bis 8.30 Uhr in Engelbostel im Bereich der Apotheke/vor dem Bäcker über seine Arbeit am Info-Stand der SPD Engelbostel und wird dort auch Rosen verteilen. Die Bürger haben dann auch die Gelegenheit, Marco Brunotte persönlich kennen zu lernen und Fragen an ihn zu stellen.