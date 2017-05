Marihuana gefunden

Langenhagen (ok). Kurz nach Mitternacht haben ein 24-Jähriger und ein 28-Jähriger in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag aus einem Fahrradständer an der Bahnüberführung zwei Fahrräder mitgehen lassen. Nach der Festnahme fanden die Beamten Marihuana bei dem Duo.