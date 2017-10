Markierungen

Godshorn. In der Ziegeleistraße wird die Stadt im Abschnitt Brandenburger und Magdeburger Straße am Freitag, 13. Oktober, ein vorübergehendes Halteverbot einrichten. Grund dafür sind Markierungsarbeiten, bei denen ab 7.30 Uhr in einem Teilstück eine sogenannte Zickzack-Linie aufgebracht werden soll. Die Verwaltung bittet alle Fahrzeughalter und -Fahrer, auf die ausgeschilderten Änderungen zu achten und diese zu befolgen.