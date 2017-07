Markt wird verlegt

Langenhagen. Wegen des Stadtfestes findet der Wochenmarkt am Sonnabend, 15. Juli, auf dem Parkplatz „Am Schulzentrum“ (gegenüber vom Rathaus), statt. Die gewohnte Marktzeit von 8 bis 13 Uhr bleibt unverändert.

Zur Vorbereitung des Wochenmarktes auf dem Parkplatz „Am Schulzentrum“ richtet die Stadt dort am Sonnabend ein vorübergehendes Halteverbot von 5 bis 14 Uhr ein. Die Verwaltung appelliert an alle Fahrzeughalter und –Fahrer, auf diese Änderungen zu achten und sie zu befolgen. Sofern es den Mitarbeitern des Verkehrsaußendienstes möglich ist, den Halter zu ermitteln, wird versucht, diesen zu benachrichtigen. Sollte dieses jedoch nicht gelingen, müssen die störenden Fahrzeuge abgeschleppt werden.