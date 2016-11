Martinsumzug

Langenhagen. Die katholische Liebfrauengemeinde lädt auch in diesem Jahr alle Kinder mit ihren Eltern zum traditionellen Martinsumzug am Freitag, 11. November, um 17 Uhr zur Zwölf-Apostel-Kirche, Weserweg 3, ein. Nach einer kurzen Andacht in der Kirche folgen die Kinder mit ihren Laternen dem Martinsreiter auf seinem Pferd und singen die bekannten Martins- und Laternenlieder. Begleitet wird der Gesang von einem Bläserensemble.