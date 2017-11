Martinsumzug

Godshorn. Auch in diesem Jahr lädt die Kirchengemeinde Godshorn wieder herzlich zu einem Martinsumzug ein. Treffpunkt ist am Freitag, 10. November, um 18 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule Godshorn, Rährweg. Musikalisch begleitet wird der Martinsumzug vom Bläserkorps Godshorn. Der Zug endet in der Kirche Zum Guten Hirten, wo der Abschluss mit Hot-Dogs, Kakao und Glühwein begangen wird. Die Kirchengemeinde freut sich auf zahlreiche, bunte Laternen.