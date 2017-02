Maschine brannte

Langenhagen (ok). In einer so genannten Tabaktrocknungsmaschine ist es am Freitag gegen 15 Uhr bei Reemtsma an der Westfalenstraße zu einem Brand gekommen. Mitarbeiter löschten das Feuer, kamen allerdings nicht an die Glutnester. Da es zunächst geheißen hatte, dass eine Maschine brenne, hatte Einsatzleiter Marcel Hofmann von der Ortsfeuerwehr Langenhagen die Alarmstufe erhöht; zusätzlich wurde die Ortsfeuerwehr in Krähenwinkel alarmiert.