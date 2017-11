Mehrere Brände

Langenhagen. Am Donnerstagnachmittag wurden in Langenhagen, unter anderem Tempelhofer Straße und Niedersachsenstraße, mehrere Container in Brand gesetzt, die von der Feuerwehr Langenhagen gelöscht werden mussten. Es wurde ein minderjähriger Tatverdächtiger ermitteln werden, der in einer ersten Befragung die Taten eingeräumt hat. Er ist der Polizei bereits bekannt. Die Ermittlungen dauern an.