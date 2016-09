Mehrere MGH-Termine

Langenhagen (ok). Einige Termine stehen demnächst wieder im Mehr-Generationen-Haus Mütterzentrum auf dem Programm. So findet am 2. Oktober das beliebte Sonntagscafé in der 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Am Mittwoch, 5. Oktober, läuft "Frauen aus aller Welt" von 19.30 bis 21.30 Uhr; am gleichen Tag ist auch das Sonnencafé von 14.30 bis 16.30 Uhr, ebenso am 26. Oktober. Der Offene Nachmittag findet am Montag, 17. Oktober, zwischen 15 und 18 Uhr statt; der Themenabend am Dienstag, 25. Oktober, zwischen 18 und 19.30 Uhr. "Der Mensch braucht Heimat – Braucht der Mensch Heimat?" heißt es am 13. und 27. Oktober zwischen 14.30 und 16.30 Uhr