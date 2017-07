Mehrfach gehebelt

Langenhagen. Einbrecher versuchten von Dienstag auf Mittwoch durch mehrfaches Hebeln an der Terrassentür und an einem daneben liegenden Fenster in das ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Karlsbader Straße einzudringen, das zurzeit renoviert wird. Dies gelang ihnen nicht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.