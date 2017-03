Meisterschaften

Langenhagen (ok). Die Norddeutschen Meisterschaften im Synchronschwimmen finden am Sonnabend, 1. April, und Sonntag, 2. April, im Hallenbad Godshorn. Am Sonnabend schließt das Hallenbad um 12 Uhr und am Sonntag ganztägig für den öffentlichen Badebetrieb.