Mensch und Natur

Langenhagen (ok). "Mensch & Natur – ein Widerspruch?": So lautet der Titel der Fotoausstellung von Sylvia Horst, die am Sonnabend, 14. April, zwischen 11 und 17 Uhr in der Tanzschule Gräper im Obergeschoss des CCL läuft. Aufgezeigt werden Gegensätze und Gemeinsamkeiten von Mensch und Natur.