Langenhagen. Eine wirkungsvolle Technik des Selbstmanagements ist das Mentaltraining: Stressbewältigung, Raucherentwöhnung oder Gewichtsreduktion können durch positive Veränderungen über das Unterbewusstsein leichter erreicht werden In einem Seminar der VHS Langenhagen am Sonnabend, 29. Oktober, von 10 bis 17.15 Uhr im VHS-Treffpunkt werden verschiedene Einstiegstechniken vermittelt und trainiert. Die Technik ist leicht zu erlernen und je öfter sie angewendet wird, umso stärker und nachhaltiger wirkt sie. Zusätzlich erfolgt bei jeder Anwendung eine wunderbare Tiefenentspannung, Wohlgefühl für Körper und Geist stärken Konzentration und Selbstheilungskräfte.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-9704.