Mercedes gestohlen

Langenhagen. Diebe haben in der Zeit zwischen dem 20. und 28. Novmeber einen neuwertigen, schwarzen Mercedes Benz, C-Klasse, amtliches Kennzeichen DN-AK 2882, aus dem Parkhaus 1 am Flughafen gestohlen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.