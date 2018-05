Messbilder erstellen

Langenhagen. Um den Zustand der Straßen im bebauten Stadtgebiet zu ermitteln, hat Langenhagen die Firma "Eagle Eye" beauftragt, das vorliegende Straßenkataster zu überprüfen und zu aktualisieren. Die Berliner Firma beginnt voraussichtlich am Sonnabend, 12. Mai, mit ihren Autos eine Strecke von insgesamt etwa 183 Kilometern abzufahren und Messbilder zu erstellen. Dieser Teil der mobilen Datenerhebung wird innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein.

Die Straßen in den bebauten Gebieten werden mit einem Fahrzeug abgefahren, an dem sich elf Kameras befinden. Alle fünf Meter machen sie Aufnahmen; insgesamt werden es mehr als mehrere Hunderttausende Fotos. Diese werden einzig für interne Zwecke verwendet (überwiegend Auswertung im Straßenkataster) und decken hauptsächlich den öffentlichen Straßenraum, sowie in kleinem Umfang angrenzende Privatflächen ab.