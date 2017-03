Mini-Kicker gesucht

Langenhagen. Der SC Langenhagen sucht für seine Mini-G-Jugend Mädchen und Jungen zwischen drei und fünf Jahren, die spielerisch den Spaß mit dem Ball entdecken möchten. Die Spielstunde ist bis Ostern immer freitags zwischen 15.30 und 16.30 Uhr in der Sporthalle des SCL. Nach Ostern immer donnerstags von 16 bis 17 Uhr auf dem SCL-Gelände an der Leibnizstraße. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer (0157) 80 64 85 61 oder per E-Mail unter bdemirkol@web.de.