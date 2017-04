Ministerin liest Kindern vor

Cornelia Rund zu Gast im Quartierstreff

Langenhagen. „Die Welt bei uns zu Hause“ ist der Titel des Buches, aus dem Sozialministerin Cornelia Rundt am Freitag, 21. April, im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 um 15 Uhr vorlesen wird. Kinder können kommen, die „Aktion Ohrenschmaus“ genießen und sich in die Welt der Geschichten entführen lassen. Organisiert wird die Aktion vom Verein win. Quartiersmanagerin Claudia Koch sagt: „Die Anfrage, ob Frau Rundt bei uns vorlesen kann, hat mich sehr überrascht und natürlich sehr gefreut. Wir hoffen nun auf viele kleine Zuhörer, die uns an dem Nachmittag besuchen.“ Interessierte können einfach vorbei kommen, ohne Anmeldung. Auch Eltern und Großeltern können ihre Kinder begleiten und sich mal wieder vorlesen lassen.Die Aktion Ohrenschmaus findet monatlich im Rahmen des Leseclubs im Quartierstreff Wiesenau statt. Das Projekt Leseclub wird durch die Stiftung Lesen gefördert und möchte die Lese- und Sprachförderung von Kindern unterstützen. „Vorlesen ist wie Kino für den Kopf. Die Fantasie wird angeregt und die Kinder erweitern ihren Wortschatz und ihre Sprachkompetenz. Zudem erleben sie Erwachsene als gute Vorbilder“, beschreibt Claudia Koch.Bei der Aktion Ohrenschmaus suchen die Erwachsenen die Bücher selber aus, die sie vorlesen möchten. Cornelia Rundt hat das Buch „Die Welt bei uns zu Hause“ ausgewählt. Das Buch bringt Kindern Menschen näher, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind. Die in Deutschland spielenden Geschichten erzählen vom iranischen Glücksfest Sezdar Bedar, vom afghanischen Fastenbrechen oder von senegalesischen Trommelkünsten.