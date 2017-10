Misslungen

Godshorn. Diebe gelangten am Dienstag zwischen 14.15 und 15.15 Uhr durch die vermutlich nicht verschlossene Haustür in das Mehrfamilienhaus an der Straße "Hinter dem Dorfe" und versuchten durch einfache körperliche Gewalt eine Wohnungstür aufzudrücken; dies misslang. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.