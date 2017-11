Mit Alkohol am Steuer

Langenhagen. Unter Alkoholeinfluss am Steuer war ein 33-Jähriger am Sonnabend um Mitternacht am Krähenberg, als er von der Polizei gestoppt wurde. Die Beamten stellten 0,98 Promille fest. Diese Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr wird mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten in der Verkehrskartei und einem Monat Fahrverbot geahndet.