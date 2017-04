Mit dem Bus nach Braunschweig

Langenhagen. Am Mittwoch, 26. April, bietet der DRK-Ortsverein Langenhagen erstmalig in diesem Jahr eine Busfahrt nach Braunschweig an. Das Braunschweigische Landesmuseum zeichnet in der Sonderausstellung "Im Aufbruch. Reformation 1517-1617" ein Bild eines Jahrhunderts, in dem sich ausgehend von einer Idee die Gesellschaft, das politische Gefüge und die Struktur der Kirche tiefgreifend veränderte. Was musste passieren, damit eine Reformidee zur Spaltung der Kirche führte? Diese interessante Ausstellung wird im Rahmen einer Führung besichtigt.

Um 8.30 Uhr startet die Reise ab der Bushaltestelle Reuterdamm, wobei es auch noch weitere Zusteigmöglichkeiten gibt. Gelegenheit zur Mittagspause und eine Kaffeepause im Elm wird es geben. Gegen 19 Uhr ist die Rückkehr geplant. Der Fahrpreis beträgt 36,50 Euro inklusive Eintritt und Führung im Museum. Nähere Auskünfte und Anmeldungen bis zum 10. April sind unter der Telefonnummer (0511) 7 69 16 01 möglich.