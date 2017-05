Mit dem Bus nach Ramlingen

Krähenwinkel (ok). Das Spiel beginnt zwar erst am Sonnabend, 27. Mai, um 16 Uhr in Ramlingen, aber es wird doch eine Art High-Noon-Stimmung in Ramlingen herrschen. Für den TSV KK geht es in der Landesliga um alles, um den Klassenerhalt. Damit mit möglichst viele Fans beim Saisonfinale dabei sein können, bieten die Krähen einen Bustransfer an. Mehr Infos und auch Anmeldung unter adrianz93@gmx.de.