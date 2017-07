Mit der Straßenbahn

Langenhagen. Gäste und Mitglieder begrüßt der ADFC Langenhagen am Donnerstag, 13. Juli, um 17 Uhr, wieder im Innenhof des Rathauses: Dann startet die nächste Radtour. Es geht in gemütlichem Tempo über 24 Kilometer auf ruhigen befestigten Seitenwegen in den Süden, ins Wiesendachhaus in Hannover-Wilkenburg. Die Mitfahrt ist frei, Spenden sind willkommen. Einkehr im Biergarten und Rückfahrt mit einem üstra-Zweizonenticket sind auf eigene Kosten.