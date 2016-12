Mit Diebestüte

Langenhagen. Eine 39-jährige Langenhagenerin entwendete am Freitag zwischen 16.45 und 17.30 Uhr in vier Einzelhandelsgeschäften im City Center Langenhagen unter Zuhilfenahme einer selbstgebastelten so genannten Diebestüte Waren (Bekleidung, Schreibutensilien, Parfüm) in einem Gesamtwert von 148,87 Euro.