Mit drei Steinen

Langenhagen. Innerhalb einer Woche ereignete sich ein versuchter Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Karlsbader Straße. Der Dieb warf eine Fensterscheibe mit drei Steinen ein und verschaffte sich so Zutritt in das Innere des Gebäudes. Es wurde jedoch kein Diebesgut erlangt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.