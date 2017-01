Mit einem Schirm

Langenhagen. Einbrecher versuchten die elektronische Schiebetür des Verkaufsraums der Tankstelle an der Hans-Böckler-Straße mit einem Sonnenschirm einzuschlagen; dies misslang. Am Tatort wurde ein Bettlaken aufgefunden, welches vermutlich für den Tansport des Diebesgutes vorgesehen war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.