Mit Freude an der Bewegung

Line Dancing bei Sparta ab 11. November

Langenhagen. Line Dance wird, wie der Name schon sagt, in Reihen getanzt. Alter und Erfahrung der Tänzer sind unerheblich, es geht um den Spaß an der Bewegung mit Musik. Ein fester Tanzpartner ist nicht erforderlich. Ab Freitag, 11. November, bietet Sparta in der Brinker Schule um 16 Uhr ein Kursus für Tanz- und Bewegungsfreudige an. Auch ohne Vereinsbindung können Interessierte in diesen Kursus, der über sechs Übungseinheiten läuft, schnuppern. Um Anmeldung wird gebeten: Telefon 0176 51 999 418 oder E-Mail snowie1105@arcor.de.