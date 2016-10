Kreatives am Vormittag im Quartierstreff

Langenhagen. Der Nachbarschaftsverein „win e.V. – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH lädt für die Dienstage, 8. und 29. November, zu kreativen Vormittagen ein. Von 9 bis 12 Uhr können an beiden Vormittagen tolle (vor-)weihnachtliche Dekorationen hergestellt werden, Sabine Spieker wird die Workshops leiten.Am 8. November werden unter dem Motto „Weihnachtliches mit Glanz und Glamour“ Pappschachteln mit Glanzcreme gestaltet. Außerdem können Karten und Geschenkanhänger hergestellt werden, damit die Weihnachtspost rechtzeitig im Briefkasten landen kann.Am 29. November werden „Weihnachtsgeschenke in letzter Minute“ produziert, und zwar mit dem Gonis- Produkt MiraJolie. Hier können kleine Anhänger usw. mit der Modelliermasse gestaltet werden, die sich als kleines Geschenk gut machen.Die Teilnahme pro Termin kostet zehn Euro (für das Material). Eine Anmeldung ist erwünscht: Quartierstreff Wiesenau der KSG Hannover GmbH, (Freiligrathstr. 11, 30851 Langenhagen) Claudia Koch,(0511) 8604 – 216 (gegebenenfallsauf Mailbox sprechen), Mail: koch@ksg-hannover.de