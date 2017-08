Mit Gullydeckel

Langenhagen. Ein Vandale hat am Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr versucht, zunächst mit einem Gullydeckel die Scheibe der Zugangstür zum Tankstellengebäude an der Hans-Böckler-Straße einzuwerfen, was offensichtlich misslang.

Nach Zerstören einer Fensterscheibe gelingt er in das Gebäude und entwendet aus dem Verkaufs- und Laqerbereich Tabakwaren in zurzeit unbekannter Menge. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.