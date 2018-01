Mit Hebel ins Gebäude

Langenhagen. Zeugen beobachten am Dienstag gegen 23.10 Uhr an der Kopernikusstraße, wie ein Dieb mit einem Hebelwerkzeug auf das Dach eines Gewerbetriebes kletterte, um von dort in das Gebäude zu gelangen. Die Zeugen informierten die Polizei, die nur kurze Zeit später eintraf. Der Täter versuchte zwar zu flüchten,wurde aber im Rahmen der Fahndung - unter Einsatz des Polizeihubschraubers - festgenommen werden. Der Ganove ist Konsument von Betäubungsmitteln und bereits einschlägig in Erscheinung getreten.