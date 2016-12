Mit Hoffnung auf Schnee

Ausflug nach Torfhaus am 22.Januar

Langenhagen. Der Verein win bietet für Sonntag, 22. Januar, einen Ausflug an. Ziel ist Torfhaus im Oberharz. Bei hoffentlich besten Schneebedingungen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich auf dem Rodelberg zu versuchen oder bei einem Spaziergang durch den Schnee zu entspannen. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken und Kuchen essen wird für das Aufwärmen gesorgt, bevor es auf den Heimweg geht. Schlitten können in Kombination mit einer Rodelliftkarte geliehen werden. Eigene Schlitten oder Ski können mitgenommen werden.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 18. Januar. Anmeldungen können im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 abgegeben werden.