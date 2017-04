Mit Knüppel niedergeschlagen

Godshorn. Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es nach dem Godshorner Osterfeuer an der Straße Am Moore am vergangenen Sonntag um 1 Uhr nachts gekommen. Auf dem Heimweg wurde ein 40 Jahre alter Mann aus Langenhagen von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern niedergeschlagen. Als Tatwerkzeug nutzten sie vermutlich ein Holzstück, welches eine Kopfplatzwunde verursachte, die durch Sanitäter versorgt werden musste.