Mit Kunst und Musik

Langenhagen. Der ADFC-Ortsverein lädt Mitglieder und Gäste ein zu einer 30-Kilometer-Radtour zur Kunstausstellung "Mobiles" in Wedemark, zu der an diesem Tag im Werkstattgarten auch Gitarrenmusik präsentiert wird. Treffpunkt und Start ist am Sonnabend, 14. Juli, um 10.30 Uhr am Eingang des Rathauses an der Konrad-Adenauer-Straße. Die Mitfahrt ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.