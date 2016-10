Mit lautem Schrei verjagt

Langenhagen. Ein Einbrecher versuchte am Montag um 20.45 Uhr, in ein Haus an der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Als er an der Tür der Hochparterre-Wohnung hebelte, wurde der Bewohner aufmerksam und schrie laut entgegen. Der Täter flüchtete.