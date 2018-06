Mit Musik gegen Mexiko

Langenhagen. Die Orchesterklasse 5.6 der IGS Langenhagen spielt am Sonntag, 17. Juni, ab 16 Uhr im Seaside am Silbersee. Vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexico stimmen die Schüler mit einigen Fußballhits vergangener Weltmeisterschaften musikalisch auf das Sportereignis ein (darunter u.a. Football's Coming Home, Wavin' Flag und Move it). Und die deutsche Nationalhymne spielen die Jugendlichen natürlich auch.