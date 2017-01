Nächstes Treffen des Arbeitskreises Barrierefreiheit

Langenhagen. Alle Menschen, mit oder ohne Handicap, die mithelfen möchten, Barrieren in unserer Stadt abzubauen, sind herzlich eingeladen. Am Montag, 16. Januar, um 18.30 Uhr findet das nächste Treffen des Arbeitskreises Barrierefreiheit Langenhagen in der Mensa des Schulzentrums 1 an der Konrad-Adenauer-Straße. statt. Hauptthema der Sitzung wird der Gedankenaustausch über die Entwicklungen hinsichtlich eines Behindertenbeirates sein. Auch die Teilnahme an der KIBIS-Ausstellung sowie die angeregte SoVD-Ausstellung im Langenhagener Rathaus werden thematisiert. Die Ergänzung der Mängelliste (Barrieren im öffentlichen Raum) und neue Aktionen des Arbeitskreises werden weitere Themen sein. Anfragen und Informationen über Albert Schneider unter der Telefonnummer (0511) 72 27 33.