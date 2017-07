Mit Tresor abgehauen

Langenhagen. Einbrecher drückten in der Nacht von Montag auf Dienstag am Annabergweg ein Kellerfenster des Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Objekt. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend verlassen sie mit einem vorgefundenen Möbeltresor das Objekt. Der Möbeltresor wurde offensichtlich im Garten aufgebrochen. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Konkrete Täterhinweise liegen ebenfalls noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.