Mitmachen beim Stadtfest

Langenhagen. Die Stadtverwaltung ruft Vereine und Gruppen zur Teilnahme am Stadtfest auf, das am Sonnabend, 9. Juni, von 14 bis 17 Uhr den "Tag der Langenhagener" im Programm hat. Es wird eine Bühne geben, auf der Platz für Showacts und Musik ist. Auch sportliche Präsentationen oder Theateraufführungen sind denkbar. Wer mitmachen möchte, schickt eine E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de oder meldet sich telefonisch unter der Rufnummer (0511) 73 07 93 92 für weitere Informationen.