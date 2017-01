Mitmachen erwünscht

Engelbostel-Schulenburg. Der AWO-Ortsverband bietet regelmäßige Gruppentreffen in der Begegnungsstätte, Kreuzwippe 1, an. Mittwochs ab 14.30 Uhr heißt es "Klönen, Kniffeln, Rommé". Zeitlich parallel läuft der Handarbeitsnachmittag. Skat wird immer freitags am 14 Uhr gespielt und der Seniorentreff lädt immer montags ab 14.30 Uhr zum Mitmachen ein.