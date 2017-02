Mitsingen und Besinnen

Langenhagen. Zwei Jugendbands, Pastor Marc Gommlich und Diakonin Edit Szilágyi laden für Sonntag, 12. Februar, um 18 Uhr zur ersten ChurchHour des Jahres in die Elia-Kirche n die Konrad-Adenauer-Straße 33 ein. Eine besondere Stunde zum Nachdenken, Mitsingen und Besinnen. Die verschiedenen Stationen bieten an, mit Jesus praktisch ins Gespräch zu kommen: Last abzugeben, Dank auszudrücken, für spezielle Anliegen gesegnet zu werden. Jeder ist herzlich willkommen.