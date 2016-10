Hochwertige Kleidung bei Sylvie's Dance Studio

Langenhagen. Zum ersten Mal startet in Sylvie's Dance Studio ein Modemarkt für Frauen. Ob kleine Größe oder Übergröße, die Aussteller haben für jeden etwas dabei. Rike Fabeck (Modedesignerin) und Sylvie Zander wollen allen Frauen die Möglichkeit geben, hochwertige Kleidung, Taschen, Schuhe und Accessoires günstig einzukaufen.Der Markt findet in den Räumlichkeiten des Dance Studios an der Karl-Kellner Straße 105 F statt und selbstverständlich wird auch für die Bewirtung gesorgt.Um auch noch etwas Gutes zu tun, wird der Eintritt von zwei Euro an die Organisation "Langenhagener helfen Langenhagenern" gespendet. Seit mehr als 20 Jahren spendet Sylvie's Dance Studio an Weihnachten für diese Organisation, wenn die zwei Benefizweihnachtsfeiern im Theatersaal stattgefunden haben, die in diesem Jahr übrigens am 17./18. Dezember stattfinden werden. Der Modemarkt findet am Sonntag, 30. Oktober, zwischen 11 und 16 Uhr statt.