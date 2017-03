Modenschau bei famila

Langenhagen (ok). Modenschau bei famila an der Hans-Böckler-Straße in der Textilabteilung am Donnerstag vor Ostern. Präsentiert wird am 6. April um 13, 15 und 17 Uhr die neueste Frühjahrskollektion im Retro-Style. Außerdem auf dem Programm: ein musikalischer Live-Act mit Tommy Nolen.