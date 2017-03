Modenschau

Godshorn (ok). Die AWO und das DRK Godshorn fahren am Mittwoch, 4. April, zuer Modenschau der Firma Hönighaus in Hille-Oberlübbe. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Le-Trait-Plstz; ab 14 Uhr läuft die Modenschau. Die Kosten belaufen sich auf 14 Euro einschließlich Kaffee und Kuchen. Anmeldung bitte bis 15. März unter der Telefonnummer (0511) 78 21 48.