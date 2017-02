Morbus Menière

Langenhagen (ok). Drehschwindelanfälle, Ohrgeräusche, Hörverlust, Gleichgewichtsstörungen – Kennzeichen der Krankheit Morbus Meniére. Betroffene tauschen sich einmal im Monat im Stadtteilzentrum Lister Turm in der Walderseestraße 100 in der List aus. Nähere Informationen gibt es bei der Leiterin Edeltraud Mory (Edeltraud.Mory@web.de) oder unter (05034) 42 55 (eventuell Anrufbeantworter). Auch unter www.kimm-ev.de.